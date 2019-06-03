Суд начал рассматривать дело водителя, который сбил насмерть 15-летнюю девочку в Казани

(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Вахитовском районном суде Казани начался процесс по делу 31-летнего водителя автомобиля «Фольксваген Джетта» Назипа Каюмова, который насмерть сбил 15-летнюю девочку и скрылся с места ДТП.

На судебное заседание сегодня пришел отец погибшей девочки, ее родственники, друзья и знакомые семьи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что водитель автомобиля «Фольксваген Джетта» на перекрестке улиц Ершова и Курашова выехал на красный сигнал светофора на пешеходный переход, сбил 15-летнюю Айсину Булычеву и скрылся с места ДТП. Разбитый автомобиль нашли брошенным в нескольких сотнях метров от места трагедии.

Ребенка на карете скорой помощи доставили в 7-ю горбольницу. Около недели девочка пролежала в коме и, не приходя в сознание, скончалась.

Спустя несколько дней водителя задержали. Мужчина рассказал, что в момент ДТП он отвлекся на телефон и не заметил пешехода. На время следствия Приволжский районный суд Казани отправил Каюмова в СИЗО.

Свою вину в случившемся Назип Каюмов признал полностью, его дело будет рассмотрено судом в особом порядке.

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