Пригородный поезд из Ижевска в Нижнекамск будет ездить по измененному расписанию

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Расписание пригородного поезда № 6749/6750 сообщением Ижевск – Нижнекамск изменится с 6 июня, сообщает Миндортранс РТ.

«В связи с назначением пассажирского поезда № 452/451 Адлер – Ижевск изменится расписание пригородного поезда № 6749/6750 Ижевск – Нижнекамск», – говорится в сообщении министерства.

Из Ижевска поезд отправится на 28 минут позже действующего расписания, то есть в 17.00 по местному времени. В Нижнекамск пригородный поезд прибудет в 22.21 (по местному времени), или на 47 минут позже действующего расписания. Изменения коснуться всех остановочных пунктов по ходу следования.

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