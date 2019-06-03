В КИУ создается Научно-образовательный центр мирового уровня

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Татарстане, на базе Казанского инновационного университета планируется создать Научно-образовательный центр (НОЦ) «DATA SCIENCE ЦЕНТР КИУ», главными целями которого станут развитие и широкое распространение цифровых технологий в республике и России.

К концу 2021 года в рамках федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» Министерство науки и высшего образования РФ намерено создать не менее 15 подобных научно-образовательных центров различной направленности.

Проект НОЦ КИУ является единственным проектом в республике, победившим в конкурсе Минобрнауки РФ на участие в образовательном интенсиве «Остров 10-22». Всего на «Остров 10-22» было отобрано шестнадцать команд со всей России. Они пройдут индивидуальную подготовку по развитию концепции и разработке проекта создания Научно-образовательного центра мирового уровня.

Наряду с Министерством науки и высшего образования РФ организаторами интенсива выступят Сколтех, Фонд «Сколково», РВК, АСИ, Университет 20.35, Платформа НТИ.

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