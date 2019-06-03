Марат Садыков посетил детскую больницу Альметьевска после капитального ремонта и реконструкции

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Международный день защиты детей министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков и глава Альметьевского муниципального района Айрат Хайруллин посетили детский стационар Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В январе этого года в стационаре завершился капитальный ремонт и модернизация. Теперь в палате могут размещаться по 3 человека, в каждой имеются санитарно-гигиенические комнаты. Помещения оснащены новым медицинским оборудованием, мебелью и оргтехникой.

На ремонтные работы из республиканского бюджета было выделено 437 тысяч рублей. Помимо произведенного капремонта здания 1973 года постройки был построен дополнительный трехэтажный блок и создано приемно-диагностическое отделение.

Отделение реанимации новорожденных больницы с 2015 года работает как межрайонное и обслуживает 4 района Юго-Востока Татарстана.

Во время посещения больницы глава района и министр здравоохранения РТ наградили лучших работников отрасли и строителей почетными грамотами и благодарственными письмами совета и исполкома Альметьевского района.

Марат Садыков вместе с Айратом Хайруллиным ознакомились с работой каждого отделения, побеседовали с врачами и родителями, вручили подарки мамам новорожденных детей.

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