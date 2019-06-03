Татарстанцы смогут задать вопросы главе Минобрнауки РТ о деятельности детсадов и школ

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов 5 июня в Казани проведет прием населения. Жители Татарстана смогут задать вопросы по организации общего образования в республике, а также о деятельности дошкольных и средних образовательных учреждений, сообщает Минобрнауки РТ.

«Такой прием будет способствовать выявлению проблем в системе образования и определению путей их разрешения», – отмечается в сообщении министерства.

Прием состоится в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в РТ.

Записаться на встречу и получить дополнительную информацию можно по телефону: (843)238-10-00.

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