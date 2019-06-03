Из речного порта Казани открылись ежедневные рейсы в Болгар и Тетюши

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Из речного порта Казани открылись рейсы в Болгар и Тетюши, сообщает Миндортранс РТ.

«С 1 июня судоходная компания “Татфлот” перешла на ежедневное обслуживание рейсов из Казани в Болгар и Тетюши», – говорится в сообщении министерства.

Из Казанского речного порта скоростные суда отправляются в 8.00 в Болгар и Тетюши с заходом в Камское Устье, а также в 9.00 – в Болгар.

Кроме того, планируется ввести дополнительный рейс из Казани в Болгар по субботам и воскресеньям с отправлением в 10.00.

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