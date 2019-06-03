В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о проведении Сабантуя на реке Ик

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В среду, 5 июня, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на татарском языке, посвященная проведению всероссийской научно-практической конференции и Сабантуя на реке Ик.

В мероприятии примут участие профессор, ученый-историк, археолог и востоковед, начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ Альберт Бурханов, заместитель руководителя Исполкома Актанышского муниципального района по социальным вопросам Лейсан Нурлыева, исполнительный директор Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателями при ВКТ Фарит Уразаев.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru



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