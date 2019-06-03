Татар-информ

3 июня 2019, 13:26

Культура

В КДК имени Ленина представят премьеру «Обет» по пьесе драматурга Туфана Миннуллина

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Культура

В КДК имени Ленина представят премьеру «Обет» по пьесе драматурга Туфана Миннуллина

Пьеса Туфана Миннуллина «Нэзер» считается одной из вершин его творчества.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). 4 июня в КДК имени Ленина состоится премьера спектакля «Обет» по пьесе известного драматурга Туфана Миннуллина, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Новая постановка посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и создана в рамках Года театра в России при поддержке Министерства культуры РТ, Союза театральных деятелей РТ с участием заслуженных артистов Татарстана Гульчачак и Ирека Хафизовых, Зульфии Валиевой, Рустама Гайзуллина.

Режиссером-постановщиком выступил Зиннур Сулейманов, художником – Анастасия Шамова, композитором и аранжировщиком – Нияз Валиев.

По сюжету два закадычных друга вместе ушли на фронт. В одном из сражений, когда шансов выжить было мало, они дали друг другу слово: в случае смерти одного, другой должен будет все заботы семьи друга взять на себя. И дали обет, если оба вернутся живыми и невредимыми, ради шутки на неделю поменяются женами.

Судьба друзей оказалась благосклонной к героям – оба возвращаются живыми. Здесь возникает тот самый обет. Оказывается, дать обет не шуточное дело, появляются проблемы с серьезными и комедийными ситуациями.

Пьеса Туфана Миннуллина «Нэзер» считается одной из вершин его творчества. История, начавшаяся еще до Великой Отечественной войны, становится летописью длиною в жизнь целого поколения, того самого, которое будет восстанавливать страну после всеуничтожающей войны. Ошибки молодости, неосторожно данный обет переворачивают все: становится возможным то, что выходит за привычные нормы морали и в привычных обстоятельствах является табу.

Премьера запланирована на 19:00.

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