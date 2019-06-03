Депутат Госдумы от РТ Фаррахов внес законопроект о выдаче негосударственных пенсий с 55 и 60 лет

(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов вместе с коллегами внес законопроект о выдаче негосударственных пенсий с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Об этом парламентарий рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Суть законопроекта в том, что поправками в закон о негосударственных пенсиях вносится право получать негосударственную пенсию в возрасте 55 и 60 лет (для женщин и мужчин). Таким образом, граждане, заключившие договор с негосударственными пенсионными фондами, будут иметь возможность получать пенсию по ранее установленному пенсионному возрасту», — рассказал агентству Айрат Фаррахов.

Парламентарий отмечает, что нововведение уравнивает в правах граждан, заключивших договоры с НПФ после 1 января 2019 года, дает возможность для развития корпоративных программ пенсионного страхования.

«Надеюсь, оно будет способствовать привлечению в НПФ самозанятых и других граждан. В любом случае это дополнительный инструмент для повышения размера пенсии», — считает депутат.

Закон вступит в силу после официального опубликования, что может произойти уже в этом году, отметил Фаррахов.

В октябре прошлого года Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Он подразумевает поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию по старости (до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно). Нововведение не коснулось мужчин, родившихся до 1959 года, и женщин, появившихся на свет до 1964 года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.