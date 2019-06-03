Генконсульство Узбекистана в Казани официально откроется 13 июня

(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Генеральное консульство Узбекистана в Казани официально откроется 13 июня. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил Генконсул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев.

«Было постановление Президента Республики Узбекистан об открытии Генерального консульства здесь, в Казани. Консульство будет охватывать весь Приволжский федеральный округ», — отметил Насриев.

На мероприятие приглашены Президент Татарстана Рустам Минниханов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов и другие почетные гости.

Консульство разместилось в одном из торговых центров на ул. Спартаковская.

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