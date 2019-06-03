Театр кукол «Экият» завоевал два диплома на фестивале театров кукол «Перекресток» в Новосибирске

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Коллектив театра кукол «Экият» получил сразу два диплома на Международном фестивале театров кукол «Перекресток», который прошел в Новосибирске, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Диплом «За лучшую мужскую роль» за роль князя Вано Пантиашвили в спектакле «Ханума» завоевал заслуженный артист РТ Дилюс Хузяхметов.





Диплом «За лучшую сценографию» получил художник-постановщик, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Захар Давыдов.



Режиссером постановки спектакля «Ханума» выступил заслуженный деятель искусств РФ и РТ Ильдус Зиннуров.



Новосибирская публика с овациями принимала казанских кукольников и долго не отпускала их со сцены.





Участниками фестиваля, помимо казанских артистов, стали коллективы кукольников из Франции, Испании, Швеции, Болгарии, Эстонии, Беларуси и России. Всего в Новосибирск съехались 15 театров из семи стран мира. В его рамках были представлены 16 постановок разных форм, жанров и возрастных категорий для 3,5 тысяч зрителей.

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