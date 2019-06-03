Посетителей парка Урицкого научат танцевать акробатический рок-н-ролл и буги-вуги

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В казанском парке имени Урицкого открывается новый танцевальный сезон. Уроки акробатического рок-н-ролла и буги-вуги в парках будут проходить в Казани в течение всего летнего периода. Жители и гости столицы могут присоединиться к занятиям по средам с 17 до 19 часов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.



Занятия проведут представители всероссийской Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. Первый открытый урок прошел на Кремлевской набережной 1 июня.



Федерация акробатического рок-н-ролла и буги-вуги Республики Татарстан проводит «Уроки в парках» с 2016 года.

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