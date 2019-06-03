Татар-информ

3 июня 2019, 12:00

Наука и образование

Во всех регионах России школьники сдают самый массовый ЕГЭ по русскому языку

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Наука и образование

Во всех регионах России школьники сдают самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Экзамен по русскому языку – один из двух обязательных предметов для получения аттестата.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Во всех регионах России сегодня проходит самый массовый ЕГЭ по русскому языку. Заявления на сдачу экзамена подали более 674 тыс. школьников, в том числе 660 тыс. выпускников текущего года, сообщает Минобрнауки РТ.

«Для проведения ЕГЭ организовано 5480 пунктов проведения экзамена во всех регионах России и за рубежом», – говорится в сообщении министерства.

Экзамен по русскому языку длится 3,5 часа. Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий.

Экзамен по русскому языку – один из двух обязательных предметов для получения аттестата: школьникам необходимо набрать как минимум 24 балла. Кроме того, результаты ЕГЭ по русскому языку необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки. Минимальный проходной порог – 36 баллов.

Основной период ЕГЭ проходит с 27 мая по 1 июля. В Татарстане в государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в основной период примут участие 16 тыс. 329 выпускников текущего года. 

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