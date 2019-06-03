Привилегии, регулярные встречи и цифровые технологии: как ВТБ работает с акционерами

(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). Банк ВТБ активно внедряет новые подходы при взаимодействии со своими акционерами. За 2018 год их число в Татарстане выросло на 55% и достигло отметки 2,3 тыс. человек. О том, как продвигается работа банка с миноритариями и как в этом процессе помогают новые технологические решения, корреспондентам ИА «Татар-информ» рассказал руководитель службы по работе с акционерами Владимир Хоткин в ходе пресс-мероприятия, состоявшегося в Казани.

Еще два года назад в ВТБ создали и утвердили «дорожную карту» по работе с миноритариями. Взаимодействие идет сразу по нескольким ключевым направлениям. Одно из них — создание специальной программы льгот и привилегий по продуктам банка. Привлекательность таких предложений зависит от величины пакета ценных бумаг.

«Владение акциями говорит о стабильном доходе заемщика, а значит и риск невозврата займа значительно снижается. В итоге на конец 2018 года программой привилегий, включающих в том числе и кредитные продукты, воспользовались 32 тыс. наших акционеров. Эта программа выгодна как нашим миноритариям, так и банку», — рассказал представитель ВТБ.

Другим важным инструментом работы с акционерами стали регулярные встречи (в том числе в Казани), на которых банк получает обратную связь напрямую от миноритариев. Настолько близкий формат общения — уникальное предложение ВТБ на фоне других отечественных публичных компаний.

«Акционеры дают хорошую обратную связь на этих встречах. На них мы решаем много важных вопросов в самых разных форматах общения, периодически привлекаем независимых экспертов, успешных инвесторов, представителей Московской биржи. Мы рассказываем о новых продуктах и вовлекаем акционеров в работу банка», — подчеркнул Владимир Хоткин.

Кроме того, изменилась сама структура нынешних миноритариев — среди них все больше молодых людей, идущих в ногу с современными технологиями. Найти с ними общий язык помогают новые цифровые решения банка — мобильные сервисы «Акционер ВТБ» и «ВТБ Мои инвестиции», а также основное банковское приложение для смартфонов «ВТБ-Онлайн», ставшее незаменимым для клиентов банка по всей России.

«Эти сервисы очень удобны и интуитивно понятны нашим пользователям. С их помощью можно легко управлять банковскими счетами и инвестиционным портфелем, иметь под рукой актуальные новости и аналитику от профессионалов рынка, регистрироваться на мероприятия и даже голосовать на собрании акционеров», — отметил журналистам Владимир Хоткин.

Полная интеграция современных онлайн-сервисов, развитие каналов коммуникации и привилегированные условия оформления банковских и страховых продуктов способствовали росту числа клиентов-акционеров ВТБ на территории всей страны. Прирост количества миноритариев банка в Татарстане также впечатляет — по сравнению с концом 2017 года их число выросло на 55% и сейчас составляет более 2,3 тыс. человек.