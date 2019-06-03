В Нижнекамском районе открылись врачебная амбулатория и ФАП за 15 млн рублей

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В селе Большие Аты Нижнекамского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, а в селе Красная Кадка – врачебная амбулатория, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Торжественное открытие состоялось при участии замглавы Нижнекамского района Эльвиры Долотказиной, руководителя Управления здравоохранения Венеры Рахимовой, главврача Камско-Полянской районной больницы Лилии Абдрахимовой и главы сельского поселения Багданура Ильдарханова.





ФАП построен по госпрограмме, на его возведение было выделено 2,4 млн рублей. На строительство краснокадкинской врачебной амбулатории – 12,7 млн рублей. Площадь амбулатории составляет 178 квадратных метров – это самая большая амбулатория в Нижнекамском районе.



ФАП обслуживает 260 жителей Больших Атов, врачебная амбулатория – 2375 человек из 16 населенных пунктов. В амбулатории прием ведет врач общей практики, также есть стоматолог, имеются палаты дневного стационара на 12 коек, проводится вакцинация.





Венера Рахимова пообещала, что программа по усовершенствованию медпомощи в Нижнекамском районе будет продолжена. В деревне Благодатная уже вбиты сваи.



«В деревне Благодатная планируется строительство ФАПа, уже вбиты сваи. А по ремонту и строительству лечебных учреждений в следующем году готовится документация», – рассказала Венера Рахимова.



Всего же с 2012 года в Нижнекамском районе в 18 ФАПах сделали косметический ремонт – заменили окна, двери и электропроводку. Также были построены десять ФАПов – один в составе МФЦ, и две врачебные амбулатории.

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