Ремонту лагеря «Спутник» в Казани помешали бюрократические сложности

(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Власти Казани столкнулись с бюрократическими сложностями при ремонте лагеря «Спутник», который находится в Авиастроительном районе города. Об этом рассказал председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«Лагерь „Спутник“ находится в природном заповеднике „Голубые озера“. Возникли сложности при постановке его в программу [капремонта, реконструкции, строительства лагерей „Лето — детям“ – прим. Т-и] прямо сейчас. Чтобы провести там работы, надо вывести его из заповедника. Он находится в лесной зоне, что накладывает определенные ограничения на строительство», — пояснил Фаизов.

Он отметил, что эта работа потребует времени. Власти города надеются, что за год удастся подготовить необходимые документы, чтобы включить «Спутник» в республиканскую программу «Лето — детям».

Детский оздоровительный лагерь «Спутник» появился в живописном лесу в пешей доступности от заповедника «Голубые озера» в 1969 году. В лагере могут отдохнуть дети от 7 до 16 лет, которых размещают в шести одноэтажных корпусах.

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