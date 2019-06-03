(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Росгвардейцы из Татарстана стали вторыми в чемпионате ПФО по стрельбе из ручного оружия, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

В первенстве Росгвардии, проходившем в Дзержинске, приняли участие более 150 военнослужащих и сотрудников из территориальных управлений и воинских частей.

«Чемпионат имеет прикладной характер, так как здесь используется реальное боевое оружие, которое используется в повседневной жизни: пистолет Макарова, автомат Калашникова, снайперская винтовка Драгунова», – рассказал начальник физической подготовки и спорта отдела боевой подготовки Приволжского округа ВНГ РФ Сергей Аристов.

Участники соревновались в различных видах стрельбы и оценивались как в общекомандном зачете, так и в личном первенстве.

В итоге первое место досталось команде из Саратовской области, второе – команде Управления Росгвардии по РТ, а третье – участникам из Самарской области.

Кроме того, в личном первенстве пятеро спортсменов команды из Татарстана показали лучшие результаты, заняв первые и вторые места.

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