(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Житель Казани решил открыть свою автомойку, и для этого ограбил чужую, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«Потерпевший рассказал в полиции, что из помещения принадлежащей ему автомойки неизвестный похитил принадлежности для чистки и химию. Сумму причиненного ущерба оценили в 126 тысяч рублей», – рассказали в полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже. В процессе расследования полицейские выяснили, что к преступлению причастен 23-летний парень, который некогда работал в этой организации.

Молодого человека задержали, а украденное изъяли и приобщили к делу. Сам казанец свою вину признал и рассказал, что собирался использовать украденное, открыв свою автомойку.

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