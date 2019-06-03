Выставка «Толстой без бороды» в Казани расскажет о светской стороне жизни классика литературы

(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Выставка «Толстой без бороды» развернется в Лядском саду в рамках фестиваля «Книга-фест», который традиционно пройдет 6 июня. Об этом рассказал начальник Управления культуры Азат Абзалов на деловом понедельнике в мэрии.

«На центральной аллее Лядского сада будет представлена выставка „Толстой без бороды“, основанная на уникальных материалах из фонда Государственного музея Льва Толстого. Выставка раскроет для нас другую, светскую сторону жизни писателя», — сказал он.

Выставка расскажет о казанском периоде жизни Льва Толстого и произведениях, посвященных этому времени.

Фестиваль «Книга-фест» стартует в 11 утра на главной сцене Лядского сада. Там выступят прозаик Арина Обух и режиссер, сценарист Роман Либеров. Вечером его фильм «Сохрани мою речь навсегда» о поэте Осипе Мандельштаме покажут в саду Аксенова. Начало в 20.30.

Фестивальные площадки «Книга-феста» будут посвящены Году театра в республике. На аллеях парка появятся инсталляции о театральной жизни Казани, а артисты продемонстрируют театральные миниатюры. Для малышей будет работать аллея «Детский театр», где будут показывать миниатюры по детским книгам и пальчиковый театр.

Традиционно казанцы смогут презентовать авторские тексты на площадке «Свободный микрофон». Гостям дадут возможность проверить свои знания, написав литературный диктант по произведениям Александра Пушкина. На мастер-классах горожане получат возможность создать книжную закладку и театральную маску.

Шестой «Книга-фест» откроет череду летних интеллектуальных мероприятий в городе. Традиционно он проходит 6 июня, когда вся Россия празднует день рождения Александра Пушкина.

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