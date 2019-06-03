В Нижнекамске 50 жилых домов и детсады останутся без горячей воды

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске 50 жилых домов и ряд социальных учреждений на неделю останутся без горячей воды. Отсутствие горячего водоснабжения связано с ремонтом на магистральных водопроводах, передает НТР 24.

В связи с этим с 8 утра 3 июня до 17.00 7 июня горячую воду отключат в жилых домах: по пр. Строителей, №№ 1, 1А, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 7, 5, 4Б, 4А, 8, 8Б, 8А, 6, 6Б, 10, 13, 13А, 13Б, 13В, 15, 17, 19, 21, 23, 11, 11А, 11Б, 11В, 6А; по улице Тукая №№ 1, 3, 5, 5А, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 12/10; по улице Вокзальной № 2А; по улице Юности, №№ 3А, 3, 5, 3Б, 1.



В этот же период подача горячей воды будет отключена в детском саду №3, школе №1, стоматологической поликлинике, центре «Веста», нижнекамских филиалах МГЭИ и КГТУ имени Туполева, продуктовом и вещевом рынках, сельхозуправлении, регистрационной палате и еще в нескольких заведениях.

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