На Ураза-байрам общественный транспорт Казани начнет развозить верующих в 5 утра

(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Завтра маршруты общественного транспорта, курсирующего через мечети Казани, начнут работать с 5 утра по случаю Ураза-байрам. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал начальник отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров.

«ДУМ РТ определено, что праздничные мероприятия в мечетях города начнутся в 6.30 утра с проповеди. Завтра, 4 июня, маршруты общественного транспорта, проходящие через мечети, начнут работу в 5 часов утра», — сказал Шакиров.

Сегодня последний день священного для мусульман месяца Рамадан, на протяжении которого верующие соблюдают пост (ураза). По окончании этого месяца мусульмане празднуют один из главных праздников в исламе — Ураза-байрам. В этом году он приходится на 4 июня.

Согласно указу Президента РТ, этот день является нерабочим праздничным днем. Сегодня продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

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