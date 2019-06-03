Татарстанцы получат шанс признаться в любви к Родине на Стенапризнаний.рф

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Каждый россиянин может признаться в любви к Родине в День России на ресурсе Стенапризнаний.рф с 5 по 15 июня текущего года, сообщают организаторы проекта.



Включиться во всероссийское вещание «С любовью Россия» можно уже сейчас. Для этого необходимо сформулировать в слогане фразу любви к Родине, выбрать нарядный автопортрет, зайти на сайт Стенапризнаний.рф и, перейдя на форму: «Написать признание», заполнить все поля, вписать текст слогана, прикрепить фотографию, отметить все теги и опубликовать.



Ежедневно с 5 по 15 июня будут подводиться итоги и объявляться десять наиболее ярких и актуальных слоганов дня. Сто авторов лучших слоганов получат дипломы победителей, а авторы пяти лидирующих регионов по показателю «Индекс счастья», итоги которого проходят в рамках программы «Климат счастья России», будут объявлены в прессе.



Конкурс «С любовью Россия» станет кульминацией годового цикла программы «Климат счастья России 2020 – 2025» с объявлением метеорологической порегиональной сводки «индекса счастья» с титульными высказываниями слов любви к Родине глав регионов и слоганов граждан-победителей в формате специального проекта федерального новостного агрегатора.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.