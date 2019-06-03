В России предложили ввести дополнительный экологический сбор на табак

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Экологический сбор с производителей табачной продукции в размере не менее 5 рублей с одной пачки предложили ввести в России. Соответствующий проект организация «Трезвая Россия» направила в Минприроды РФ и Минздрав РФ, пишет газета «Известия».

Необходимость введения нового сбора авторы инициативы объяснили негативным воздействием потребления табачной продукции на экологическую ситуацию. Сотни тысяч тонн окурков попадают в окружающую среду, причем они относятся к числу токсичных отходов.

При этом с учетом того, что в России за 2018 год было продано около 15 млрд пачек, государство сможет дополнительно привлечь в казну свыше 75 млрд рублей, отметили в организации.

В пресс-службе Министерства здравоохранения России заявили о поддержке подобной меры, но отметили, что вопрос требует проработки с Министерством финансов и Министерством природных ресурсов и экологии. В последнем на запрос издания не ответили.

Руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк обратил внимание на то, что с учетом средней стоимости пачки при введении нового сбора сигареты подорожают примерно на 5%. По его оценке, предложенная сумма «несколько завышена», она не должна превышать 2 рублей с пачки.

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