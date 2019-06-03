Дороги Казани вымыли шампунем после противогололедных реагентов

(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Дороги Казани вымыли шампунем после использования противогололедных реагентов. Об этом рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«Вычищены улицы на площади более 21 млн кв. метров, 12,5 млн из которых мы промыли специальным шампунем для очистки от остатков противогололедного реагента после зимнего периода», — сказал Куляжев.

На дороги потратили 60 литров концентрированного шампуня в рамках экологического двухмесячника «Эковесна». В Казани также очистили ограждения безопасности, дорожные знаки, остановки общественного транспорта.

За апрель — май в городе ликвидировали более полусотни несанкционированных свалок. Наиболее крупные были обнаружены в районе Голубых озер, Березовой рощи и в жилых массивах Киндери, Кадышево. Всего за «Эковесну» из Казани вывезли 12,5 тыс. «КАМАЗов» мусора, то есть за это время полигоны приняли на 20% больше отходов, чем обычно.

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