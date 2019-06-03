(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах на колесе обозрения застряли 15 человек, сообщили «Челнинские известия».

ЧП произошло вчера вечером, сообщение о случившемся поступило на единый номер вызова экстренных служб 112.

«На место происшествия оперативно прибыли врачи и спасатели. Выяснилось, что на аттракционе произошла аварийная остановка подачи электроэнергии. Чтобы разрешить ситуацию, администрация запустила генератор», – рассказали в издании.

В итоге людей, застрявших в кабинках на 40-метровой высоте, благополучно спустили на землю. В результате случившегося никто не пострадал.

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