Впервые на реконструкцию четырех детских лагерей в Казани выделили почти полмиллиарда рублей

(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Впервые за многие десятилетия на реконструкцию детских оздоровительных лагерей Казани выделен беспрецедентный объем средств – 470 млн рублей. Это стало возможным благодаря республиканской программе капремонта, реконструкции и строительства лагерей «Лето детям», рассказал председатель городского Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ.

«Благодаря решению Президента республики Рустама Минниханова в этом году впервые за многие десятилетия на капитальный ремонт детских загородных лагерей Казани был выделен беспрецедентный объем средств – 470 млн рублей на 2019 год. Мы впервые получили возможность не только ремонтировать и строить здания на территории лагерей, но и включить в программные мероприятия строительство спортплощадок, благоустройство территории с возведением беседок, уличных сцен и амфитеатров», – сообщил докладчик.

Полностью реконструируют четыре детских лагеря Казани – «Заречье», «Восток», «Юнитур» и «Молодежный». Капремонт двух корпусов «Заречья» завершится к 20 июня, после чего туда смогут заехать дети. До конца года здесь появятся новый летний спальный корпус на 36 мест, крытый футбольный манеж для круглогодичного использования, а футбольный стадион отремонтируют.

Лагерь «Восток» состоит сейчас из четырех корпусов казарменного типа, вместо которых появятся восемь одноэтажных корпусов с душевыми комнатами, санузлами и общими гостиными. В планах – строительство столовой, клуба на 200 человек и спортивных площадок.

В прошлом году стартовала реконструкция лагеря «Молодежный», которая завершится в этом году. Уже отремонтированы один жилой комплекс и столовая, вскоре появится клуб. Ожидаются ремонт еще двух корпусов, строительство спортплощадок.

Полная реконструкция ждет лагерь «Юнитур», где появятся обновленные летние домики, столовая после капремонта и спортплощадки. В ходе модернизации сохранят туристические традиции лагеря, поэтому будет создана зона с десятью палатками на три человека каждая и обустроен веревочный парк.

Ожидается, что пропускная способность всех этих лагерей увеличится на тысячу человек за сезон. Три из них окажутся закрыты на реконструкцию, а «Заречье» в первую смену будет работать с ограниченной нагрузкой.

В следующем году обновят шесть детских лагерей Казани, включая два спортивных лагеря – «Экран» и «Молодую гвардию».

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