Бугульминец Андрей Алексеев выиграл Кубок России по киокусинкай

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Московском центре боевых искусств состоялись Всероссийские соревнования по киокусинкай среди мужчин и женщин и Кубок ассоциации киокусинкай России среди ветеранов. Руководитель отделения Федерации киокусинкай РТ в Бугульме, профессиональный тренер и действующий спортсмен Андрей Алексеев стал победителем Кубка России среди ветеранов в весовой категории до 70 кг. Об этом сообщает филиал российского Союза боевых искусств по РТ.

Александр Даренков, руководитель исполкома российского Союза боевых искусств по РТ отметил, что Андрей Алексеев уже не раз поднимался на пьедестал всероссийских и международных турниров и соревнований среди ветеранов, а в прошлом и среди мужчин. Однако эта победа оказалась особо значимой, так как в Кубке ассоциации киокусинкай России встречаются лучшие бойцы сразу пяти разных общероссийских спортивных Федераций, развивающих вид спорта киокусинкай.

«Таким образом наш земляк стал "лучшим из лучших"», – отметил Даренков.

Алексеев с детства занимается спортом и единоборствами, в киокусинкай он пришел в 1990 году, с тех пор является действующим спортсменом, а позже уже и профессиональным тренером, подготовившим десятки победителей и призеров Всероссийских соревнований.

Андрей Алексеев является обладателем третьего дана, на пике своей карьеры в 2000 году стал серебряным призером Чемпионата России, а в 2001 году бронзовым призером Чемпионата Европы (Барселона). В федерации Киокусинкай РТ на данный момент является членом президиума, судейской коллегии и аттестационной комиссии.

17 мая Андрею Алексееву исполнилось 50 лет, 26 мая он стал номинантом высшей награды в единоборствах «Национальная премия Республики Татарстан в области боевых искусств "Алтын Билбау – Золотой Пояс" 2019 года» в номинации «Верность традиции».

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