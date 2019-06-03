Татар-информ

3 июня 2019, 08:28

Экономика и финансыОбщество

Татарстан вновь вошел в число регионов – лидеров по социально-экономическому развитию

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Экономика и финансыОбщество

Татарстан вновь вошел в число регионов – лидеров по социально-экономическому развитию

Фото: Михаил Захаров/архив

Интегральный рейтинг республики за год вырос с 73,248 балла до 75,069.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). По итогам 2018 года Республика Татарстан вновь вошла в число регионов России – лидеров по социально-экономическому развитию. Таковые результаты исследования, проведенного РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

Интегральный рейтинг Татарстана в 2018-м составил 75,069 балла против 73,248 в 2017-м. При этом республика опустилась с четвертого места на пятое, вместе с Московской областью пропустив на третью позицию Ханты-Мансийский автономный округ – Югру.

Лидерами рейтинга по-прежнему стали Москва и Санкт-Петербург, интегральный рейтинг которых превышает 80 баллов. В целом на пять регионов-лидеров приходится примерно 40% суммарного валового регионального продукта.

«<...> значение их (регионов-лидеров – прим. Т-и) интегрального рейтингового балла <...> позволяет утверждать, что эти регионы с большой долей вероятности сохранят свои позиции и в среднесрочной перспективе», – отметили аналитики.

Антилидерами рейтинга вновь оказались Чукотский автономный округ, республики Ингушетия и Алтай, Еврейская автономная область и опять ставшая последней Республика Тыва.

Среднее значение интегрального рейтинга увеличилось с 39,4 по итогам 2017 года до 41,6 по итогам 2018-го, а медианное значение – с 39,6 до 40,0. При этом разрыв в уровне социально-экономического развития регионов-лидеров и регионов-аутсайдеров несколько сократился, хотя остался очень высоким.

В основу рейтинга легли такие показатели, как масштаб и эффективность экономики, состояние бюджетной и социальной сфер. Интегральный рейтинг представляет собой среднее геометрическое рейтинговых баллов всех анализируемых групп факторов. 

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