Эксперты назвали специальности, которым грозит исчезновение

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Таким специальностям, как водители, кассиры, курьеры, охранники, флористы, торговцы, сборщики на фабриках, работники фаст-фудов и швеи, в течение ближайшего десятилетия грозит исчезновение. К такому выводу пришли аналитики компании Adzuna, пишет «Российская газета».

Дело в том, что в профессиях, где труд легко поддается автоматизации, людей могут заменить роботы, пояснили эксперты.

Вместе с тем многим сферам автоматизация в ближайшее время не грозит. К их числу специалисты отнесли медицину, производство контента, продажи, кулинарию, образование и IT, а также ряд других областей профессиональной деятельности.

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