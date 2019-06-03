Конкурс по чтению азана пройдет в Менделеевске по случаю Ураза-байрама

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Менделеевске по случаю Ураза-байрама организуют конкурс на чтение азана. Об этом пишет местное издание «Менделеевские новости».

Праздник состоится на территории центральной мечети города. Праздничная проповедь начнется в 6 часов утра, гает-намаз – в 7 часов. Кроме того, запланировано выступление главы Менделеевского района РТ Валерия Чершинцева.

В 8 часов будет организован праздничный стол. Собственно торжество начнется в 9 часов и продлится до 12, отмечает издание.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 4 июня все мусульмане отметят праздник Ид аль-Фитр – Ураза-байрам. В этот день для всех татарстанцев во всех сельских и городских мечетях прочтут гает-намаз, а детей порадуют праздничными мероприятиями. Казанская Галеевская мечеть станет основной площадкой празднования Ураза-байрама.

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