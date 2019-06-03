Татар-информ

3 июня 2019, 06:22

Экономика и финансыОфициальная хроника

Минниханов прибыл в Хельсинки с рабочей поездкой

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Экономика и финансыОфициальная хроника

Минниханов прибыл в Хельсинки с рабочей поездкой

Президент РТ планирует ознакомиться с работой Национального музея Финляндии, посетить детскую больницу Хельсинки и провести ряд встреч.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в столицу Финляндии Хельсинки. В аэропорту «Вантаа» его встретил посол России в этой стране Павел Кузнецов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В рамках визита Минниханов намерен ознакомиться с работой Национального музея Финляндии, посетить детскую больницу Хельсинки и провести ряд встреч.

В частности, Президент Татарстана должен встретиться с мэром Хельсинки Яном Ваапавуори, и. о. министра экономики Финляндии Микой Линтиля и президентом Финского инновационного центра Sitra Микко Косоненом.

Кроме того, во главе татарстанской делегации Рустам Минниханов примет участие в церемонии открытия Международного форума циркулярной экономики WCEF2019. 

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