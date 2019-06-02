Главе Мамадышского района вручили сертификат на 60 млн рублей за победу в федеральном гранте

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Награждение победителей федеральных грантов состоялась в Воронеже. Сертификат на сумму 60 млн рублей вручили главе Мамадышского района Анатолию Иванову. Мамадыш стал единственным победителем среди районов нашей республики, пишет газета «Нократ».



Мамадыш выиграл федеральный грант в конкурсе на лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.





Эти деньги пойдут на создание многофункциональной площадки на стадионе-ипподроме. Территория по проекту будет разделена на десять зон.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды был организован по поручению Президента РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов и муниципальных образований. В связи с этим было принято решение проводить конкурс ежегодно уже в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с призовым фондом 5 млрд рублей.

В 2019 году на конкурс поступило 330 заявок из 77 субъектов Российской Федерации. Федеральная конкурсная комиссия выбрала 80 проектов-победителей 2019 года. Это представители 46 регионов России.

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