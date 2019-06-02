В Альметьевске в новом летнем сезоне разрешено купаться только на одном оборудованном пляже

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). 1 июня в Альметьевске открылся купальный сезон и продолжится он до конца августа. На сегодняшний день в Альметьевском районе купаться разрешено только на участке городского озера, оборудованном пляжем, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Администрация района напоминает, что безопасность отдыха является одной из самых актуальных тем летом, а особенно, если этот отдых активен и связан с водной стихией.



Основными причинами несчастных случаев по-прежнему остаются купание в состоянии алкогольного опьянения (70%) и купание в запрещенных местах (95%), как правило, эти причины сопутствуют друг другу.



Среди самых распространенных правил поведения на воде – купаться только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где в случае несчастного случая человек может получить специализированную помощь спасателя, не заплывать за буйки, не подплывать к катерам и лодкам, не подавать ложных сигналов бедствия. Если человек не умеет плавать, заходить в воду нужно только по пояс.

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