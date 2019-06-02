«Штаб татар Москвы» организовал для детей-сирот выезд на природу

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В завершении священного месяца Рамадан представители «Штаба татар Москвы» посетили детский дом города Кондрово и организовали для сирот выезд на природу. Мероприятие было посвящено Международному дню защиты детей, сообщает пресс-служба «Штаба».





Активисты организовали для сирот развлекательную программу с конкурсами и интеллектуальными играми. По окончании праздника все дети получили подарки, сбором которых ранее занимались активисты «Штаба татар».





Координатор «Штаба татар» Гульнара Яруллина отметила, что очень важно, чтобы дети ощущали внимание и заботу. Целью акции является поддержка и внушение каждому из ребят то, что они смогут найти себя в жизни.





Также Гульнара Яруллина рассказала детям про движение «Штаба татар», что очень впечатлило детей. Активисты решили в дальнейшем вновь посетить детский дом.

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