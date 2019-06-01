Сорок жителей Нижнекамска будут бесплатно учиться основам бизнеса

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В нижнекамском Центре по поддержке и развитию предпринимательства состоялась первая встреча в рамках экспресс-курса для начинающих бизнесменов «Фабрика-Старт Х2», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Все участники, а их сорок человек, пройдут собеседование с куратором и наставником, а также выполнят первое задание. Результаты станут известны 13 июня.





После этой встречи начинающие бизнесмены будут встречаться каждую неделю. На каждой они с наставниками обсудят различные темы: «Какой тип регистрации юридического лица выбрать?», «Как строятся бизнес-процессы?» и другие. На вопросы будут отвечать действующие предприниматели.

Все вопросы по проекту, а также о том, как присоединиться, можно задать лично по адресу: ул. Школьный бульвар, д. 2А, или по телефону: 8-800-700-23-24 (доб. 103). Звонок бесплатный.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.