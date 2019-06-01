В Альметьевске к сентябрю откроется два детсада, в Азнакаево – один

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Альметьевске к сентябрю откроется два дошкольных образовательных учреждения, в Азнакаево – один детский сад. Все учреждения рассчитаны на 220 мест, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.



Инспекторы Юго-восточного территориального органа инспекции Госстройнадзора РТ проверили ход строительства дошкольных образовательных организаций, расположенных по улице Мира и улице Бигаш в Альметьевске и по улице Нефтяников в городе Азнакаево.



«Плановое завершение строительства – третий квартал 2019 года», – отметил источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в строящихся детских садах Набережных Челнов получат места более 600 малышей.

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