Тетюшские артисты самодеятельности дали в поле концерт

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Работники Байрашевского сельского Дома культуры совместно с ведущим библиотекарем организовали выездное выступление агитбригады, чтобы подарить праздничное настроение работникам полей ООО «Яна Юл», пишет газета «Авангард».

Аритсты исполнили песни на татарском языке о родном крае, любви к нему, о нелегкой работе сельчан. «Мы с удовольствием выступаем перед механизаторами на просторе полей, – поделилась директор Дома культуры Лейсан Хайруллина. – Это наши самые благодарные зрители».

Труженики полей остались довольны концертом и вниманием к их нелегкому труду.

Сейчас для сельчан наступила самая ответственная пора: после окончания посевных работ впереди их ждет не менее ответственная работа – уход за посевами, защита растений от сорняков, а затем – кормоуборка и жатва.

«Пусть результаты вашего неустанного труда порадуют богатым урожаем!» – пожелали растениеводам местные артисты.

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