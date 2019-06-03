Динара Прокопьева

3 июня 2019, 07:50

Официальная хроника

Минниханов изучит опыт Финляндии по циркулярной экономике во время рабочего визита в Хельсинки

Рекомендуем

Официальная хроника

Минниханов изучит опыт Финляндии по циркулярной экономике во время рабочего визита в Хельсинки

Фото: Рамиль Гали/архив

Президент РТ также обсудит культурный обмен с Национальным музеем Финляндии и посетит детскую больницу Хельсинки.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Сегодня делегация от Татарстана во главе с Президентом республики Рустамом Миннихановым посетит форум по циркулярной экономике во время рабочего визита в столицу Финляндии Хельсинки. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Деловая часть визита начнется во второй половине дня с посещения выставки по случаю международного форума возобновляемых ресурсов и циркулярной экономики. Суть циркулярной экономики сводится к переходу от принципа „получить-использовать-выбросить“ в цепочку „получить-использовать-переработать“», — сказала Галимова.

Выставка будет включать в себя порядка 20 лучших решений по циркулярной экономике со всего мира. Делегация от Татарстана изучит опыт зарубежных коллег по переработке вторсырья. Тему циркулярной экономики также планируется поднять на встрече Президента РТ с руководителем Национального фонда исследований и разработок SITRA. Организация создает условия для экономического благосостояния Финляндии.

В рабочем графике также значится встреча Рустама Минниханова с мэром Хельсинки. В городе сконцентрировано большое количество крупных компаний, которым с точки зрения инвестиций может быть интересен Татарстан. На встрече планируется обсудить направления сотрудничества.

Рустам Минниханов намерен посетить Национальный музей Финляндии, чтобы договориться о культурном обмене и организации выставки финского музея в Казанском Кремле.

Сегодня делегация от Татарстана также посетит детскую больницу Хельсинки. Суть проекта в том, что родители тяжелобольных детей могут находиться рядом с ними на протяжении всего лечения. Такой принцип планируют внедрить в Татарстане при строительстве центра детской онкологии, гематологии и хирургии.

«Последний такой рабочий визит [Президента РТ в Финляндию] состоялся 3-4 декабря 2018 года. В октябре того же года Татарстан посетила внушительная делегация представителей финского бизнеса. Такая системность в деловых контактах и связях демонстрирует серьезный потенциал для развития нашего сотрудничества», — подчеркнула Галимова.

По итогам прошлого года двусторонний внешнеторговый оборот составил 524,3 млн долларов. К сожалению, это ниже, чем годом ранее, отметила представитель Казанского Кремля. Львиная доля этих цифр (около 500 млн) — это экспорт. Приоритетными направлениями сотрудничества видятся локализации финских компаний на территории промпарков, ОЭЗ «Алабуга» и ОЭЗ «Иннополис», развитие сотрудничества в сфере инноваций и ИТ-технологий, увеличение поставок нефтехимического кластера республики. Интересен опыт Финляндии в сфере логистики.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Минниханов прибыл в Хельсинки с рабочей поездкой
Новости дня
08:28
Татарстан вновь вошел в число регионов – лидеров по социально-экономическому развитию

Интегральный рейтинг республики за год вырос с 73,248 балла до 75,069.

08:12
Эксперты назвали специальности, которым грозит исчезновение
08:00
На конкурс юных инспекторов движения в Казань приедут более 500 участников со всей России

«Безопасное колесо — 2019» пройдет в международном выставочном центре «Казань Экспо».

07:50
Минниханов изучит опыт Финляндии по циркулярной экономике во время рабочего визита в Хельсинки

Президент РТ также обсудит культурный обмен с Национальным музеем Финляндии и посетит детскую больницу Хельсинки.

07:40
Примерно 10 тыс. советских ГОСТов отменят в России
07:24
Конкурс по чтению азана пройдет в Менделеевске по случаю Ураза-байрама

4 июня все мусульмане отметят праздник Ид аль-Фитр – Ураза-байрам.

07:08
Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе
06:50
Ежедневное употребление черники позволило улучшить здоровье сердца
06:22
Минниханов прибыл в Хельсинки с рабочей поездкой

Президент РТ планирует ознакомиться с работой Национального музея Финляндии, посетить детскую больницу Хельсинки и провести ряд встреч.

06:10
Сорок жителей Нижнекамска будут бесплатно учиться основам бизнеса

Все участники, а их сорок человек, пройдут собеседование с куратором и наставником, а также выполнят первое задание.

05:11
В Альметьевске в новом летнем сезоне разрешено купаться только на одном оборудованном пляже

Администрация района напоминает, что безопасность отдыха является одной из самых актуальных тем летом.

04:46
«Штаб татар Москвы» организовал для детей-сирот выезд на природу

Активисты организовали для сирот развлекательную программу с конкурсами и интеллектуальными играми.

03:06
Сабантуй в Нижнекамске соберет более тысячи артистов эстрады

На Сабантуе в Нижнекамске выступят Филус Кагиров, Анвар Нургалиев, группа «Казан Егетлэре» и многие другие.

02:11
Тетюшские артисты самодеятельности дали в поле концерт

Труженики полей остались довольны концертом и вниманием к их нелегкому труду.

01:21
Главе Мамадышского района вручили сертификат на 60 млн рублей за победу в федеральном гранте

Мамадыш выиграл федеральный грант в конкурсе на лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

00:06
В Альметьевске к сентябрю откроется два детсада, в Азнакаево – один

Инспекторы Юго-восточного территориального органа инспекции Госстройнадзора РТ проверили ход строительства дошкольных образовательных организаций.

2.06 22:37
Жители Нижнекамска могут избавиться от пагубных привычек благодаря двум проектам

Справляться с пагубными привычками нижнекамцам помогают программы «Точка трезвости» и «12 шагов».

2.06 21:05
Вход во все государственные музеи Татарстана будет бесплатным для школьников

Соответствующий приказ подписала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

2.06 19:51
Момент страшной аварии в центре Казани с внедорожником «БМВ» попал на видео

ДТП с участием внедорожника премиум-класса с московскими номерами произошло сегодня рано утром на перекрестке улиц Лево-Булачная и Чернышевского.

2.06 19:25
Татарстанские рапиристки заняли первое место на первенстве Европы среди молодежи

Молодежное первенство Европы по фехтованию проходит с 29 мая по 2 июня в городе Пловдив (Болгария).

2.06 17:58
СМИ: Заявители на визу США должны будут указывать ссылки на свои соцсети
2.06 17:20
Дамир Натфуллин о «Наурузе»: 14-й год Татарстан и Казань становятся центром встречи тюркских народов

Театральный фестиваль «Науруз» будет проходить в Казани до 8 июня.

2.06 17:01
Добыча нефти в России в мае увеличилась до 47 млн тонн

Добыча «Татнефти» в мае увеличилась на 2,5 п. п. — до 2,55 млн тонн.

2.06 16:06
Модернизированный в Казани Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе

Возможность дозаправки в воздухе значительно увеличивает дальность полета боевого самолета.

2.06 16:05
МВД РТ: Водитель разбившейся в центре Казани «БМВ» обещал сам прийти в ГИБДД

На пересечении улиц Лево-булачная и Чернышевского автомобиль вылетел с дороги и разбился о столб и ограждения.

События