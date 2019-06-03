Минниханов изучит опыт Финляндии по циркулярной экономике во время рабочего визита в Хельсинки

(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Сегодня делегация от Татарстана во главе с Президентом республики Рустамом Миннихановым посетит форум по циркулярной экономике во время рабочего визита в столицу Финляндии Хельсинки. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Деловая часть визита начнется во второй половине дня с посещения выставки по случаю международного форума возобновляемых ресурсов и циркулярной экономики. Суть циркулярной экономики сводится к переходу от принципа „получить-использовать-выбросить“ в цепочку „получить-использовать-переработать“», — сказала Галимова.

Выставка будет включать в себя порядка 20 лучших решений по циркулярной экономике со всего мира. Делегация от Татарстана изучит опыт зарубежных коллег по переработке вторсырья. Тему циркулярной экономики также планируется поднять на встрече Президента РТ с руководителем Национального фонда исследований и разработок SITRA. Организация создает условия для экономического благосостояния Финляндии.

В рабочем графике также значится встреча Рустама Минниханова с мэром Хельсинки. В городе сконцентрировано большое количество крупных компаний, которым с точки зрения инвестиций может быть интересен Татарстан. На встрече планируется обсудить направления сотрудничества.

Рустам Минниханов намерен посетить Национальный музей Финляндии, чтобы договориться о культурном обмене и организации выставки финского музея в Казанском Кремле.

Сегодня делегация от Татарстана также посетит детскую больницу Хельсинки. Суть проекта в том, что родители тяжелобольных детей могут находиться рядом с ними на протяжении всего лечения. Такой принцип планируют внедрить в Татарстане при строительстве центра детской онкологии, гематологии и хирургии.

«Последний такой рабочий визит [Президента РТ в Финляндию] состоялся 3-4 декабря 2018 года. В октябре того же года Татарстан посетила внушительная делегация представителей финского бизнеса. Такая системность в деловых контактах и связях демонстрирует серьезный потенциал для развития нашего сотрудничества», — подчеркнула Галимова.

По итогам прошлого года двусторонний внешнеторговый оборот составил 524,3 млн долларов. К сожалению, это ниже, чем годом ранее, отметила представитель Казанского Кремля. Львиная доля этих цифр (около 500 млн) — это экспорт. Приоритетными направлениями сотрудничества видятся локализации финских компаний на территории промпарков, ОЭЗ «Алабуга» и ОЭЗ «Иннополис», развитие сотрудничества в сфере инноваций и ИТ-технологий, увеличение поставок нефтехимического кластера республики. Интересен опыт Финляндии в сфере логистики.

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