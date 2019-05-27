Сабантуй в Нижнекамске соберет более тысячи артистов эстрады

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске Сабантуй состоится 16 июня, в селах района праздник плуга пройдет 8 и 9 июня, в Камских Полянах – 8 июня, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



По народной традиции перед праздником сева по улицам Нижнекамска с песнями проедутся тарантасы, в процессе езды каждый желающий сможет передать подарок на Сабантуй. После этого в парке Тукая состоится праздничный концерт. Все это запланировано на 13 июня. Аналогичные объезды проведут и сельчане.



Автобусы 16 июня будут курсировать от Нижнекамска до Ильинки с семи утра и до 19.00. С восьми утра 16 июня движение в сторону майдана для личного транспорта будет организовано в одностороннем направлении: «Нижнекамск – Ильинка – Красный Ключ».



На майдане будут организованы традиционные выставки сельхозтехники разных поколений и товаров, производимых сельчанами. Также состоится выставка домашних животных. Приобрести сувениры горожане смогут на выставке-продаже народных умельцев.



Для детей будет работать детский майдан, батутный городок и другие аттракционы. Дошкольники представят концертную программу, а все желающие смогут посоревноваться в настольных играх.

Для всех желающих умельцы и рукодельницы устроят мастер-классы по резьбе по дереву и камню, гончарному ремеслу, изделий из войлока, изготовлению авторских кукол. Мастера приедут из Нижнекамска, Набережных Челнов, Елабуги и Менделеевска.



Гости Сабантуя смогут посетить колоритные палатки национальных сообществ, а также побывать на театральных зарисовках – увидеть фрагменты нижнекамских спектаклей и поближе рассмотреть реквизит (в рамках Года театра). Также будет открыта литературная площадка: фотосессии с героями произведений, игры и мастер-классы.



После красочного пролога зрителей ждет торжественная церемония награждения работников сельского хозяйства, а после этого – концерт Филуса Кагирова, «Казан Егетлэре», Анвара Нургалиева и других звезд татарской эстрады.

Всего в красочном действии примут участие 1200 школьников, 700 танцоров, 300 артистов сцены.



Также можно будет поучаствовать в разных спортивных соревнованиях и поболеть за участников состязаний по борьбе «корэш», гиревому спорту, жиму штанги, армрестлингу, перетягиванию каната, подтягиванию, шахматам, волейболу и другим играм. Запланирована сдача нормативов ГТО.



Кроме того, в этом году запланированы заезды лошадей буденовской и арабской чистокровной породы, а также показательные и развлекательные гонки – на осликах и пони.

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