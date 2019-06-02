Татарстанские рапиристки заняли первое место на первенстве Европы среди молодежи

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Татарстанские рапиристки Аделя Абдрахманова и Марта Мартьянова в составе сборной России заняли первое место на первенстве Европы среди молодежи в городе Пловдив (Болгария). Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Первую победу россиянки одержали над сборной Венгрии со счетом 45:40. В полуфинальном поединке со сборной Италии россиянки также оказались первыми, счет — 45:38 в пользу сборной России.

«В финале с француженками россиянки повели с самого начала. Но серьезный отрыв сумела создать в четвертом бою Абдрахманова, обыгравшая Розену Кастанье — 7:3, после чего счет стал 16:10 в пользу россиянок», — говорится в сообщении. Общая победа сборной России — 45:31.

Четвертьфинал. Италия — Словакия — 45:20. Россия (Аделя Абдрахманова, Марта Мартьянова, Александра Сундучкова, Виктория Юсова) — Венгрия — 45:40. Франция — Германия — 43:32. Польша — Румыния — 43:20.

Полуфинал. Россия — Италия — 45:38. Франция — Польша — 37:36.

За 3-е место. Польша — Италия — 43:37.

Финал. Россия — Франция — 45:31.

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