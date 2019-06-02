СМИ: Заявители на визу США должны будут указывать ссылки на свои соцсети

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Подающие заявления на визу США теперь обязаны будут предоставлять ссылки на свои аккаунты в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента.

«Государственный департамент обновил бланки заявлений на иммиграционные и неиммиграционные визы, чтобы запрашивать дополнительную информацию, в том числе об идентификаторах в социальных сетях, у большинства подающих на американскую визу», — заявил собеседник агентства.

По его словам, меры направлены на «выявление террористов, угроз общественной безопасности и других опасных лиц», чтобы не допустить их в страну.

По данным издания Hill, правила вступили в силу 31 мая.

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