Татар-информ

2 июня 2019, 17:20

Культура

Дамир Натфуллин о «Наурузе»: 14-й год Татарстан и Казань становятся центром встречи тюркских народов

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Культура

Дамир Натфуллин о «Наурузе»: 14-й год Татарстан и Казань становятся центром встречи тюркских народов

Театральный фестиваль «Науруз» будет проходить в Казани до 8 июня.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Казань и Татарстан — это центр встречи тюркских народов, заявил на официальном открытии театрального фестиваля «Науруз» заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин. Фестиваль будет проходить в Казани до 8 июня.

«Уже 14-й год гостеприимный Татарстан и тысячелетняя Казань становятся центром встречи тюркских народов», — сказал Натфуллин. «От всей души желаю участникам фестиваля мира, добра и неиссякаемого творческого вдохновения, а зрителям радостных и незабываемых встреч с самобытным театральным творчеством тюркских народов», — зачитал он приветствие от имени Президента РТ Рустама Минниханова.

На сцене перед театром Камала выступили группа «Курайсы» Роберта Юлдашева, заслуженный артист РТ Филюс Кагиров, Государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек», группа баянистов под руководством заслуженного артиста РТ Наиля Сагдиева, а также Тувинский национальный оркестр с вокальным искусством хоомей.

«Мы приехали на „Науруз“ со спектаклем, который сделали совместно с тувинским национальным театром им. в. Кок-оола под названием „Чадаган“», — рассказал заслуженный артист Республики Тыва и художественный руководитель тувинского национального оркестра Андрей Монгуш.

Всего на XIV Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз» приехало 29 театров со своими спектаклями театров из разных стран. В этом году фестиваль посвятили Башкортостану.

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