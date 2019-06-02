Добыча нефти в России в мае увеличилась до 47 млн тонн

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). В мае 2019 года в России по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла добыча нефти на 1,3 п. п., до 47,004 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

«С начала года добыча выросла на 2,8 п. п., до 232,214 млн тонн», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что добыча «Татнефти» в мае увеличилась на 2,5 п. п. — до 2,55 млн тонн, с начала года добыча выросла на 3,4 п. п. — до 12,3 млн тонн.

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