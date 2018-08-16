Модернизированный в Казани Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Модернизированный на Казанском авиационном заводе российский дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Первоначально машины семейства Ту-22М оснащались штангами дозаправки, но в соответствии с условиями советско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений ОСВ-2 все они были демонтированы. Теперь же штанги дозаправки будут возвращены на модернизированные бомбардировщики, что значительно увеличит дальность их полета и длительность пребывания в воздухе.

Кроме того, на Ту-22М3М в отличие от Ту-22М3 демонтирована кормовая пушечная установка, на 89% заменено оборудование, установлены новые комплекс радиоэлектронного противодействия, система управления самолетом и локатор.

По информации телеканала, модернизированный дальний бомбардировщик также будет оснащен новыми ракетами, которые просто не поместятся в стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.

Сейчас на Казанском авиационном заводе ведется сборка второго опытного самолета Ту-22М3М, скоро должны состояться опытные испытания.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Ту-22М3М совершил первый полет в декабре прошлого, 2018 года. В мае 2019-го Президенту России Владимиру Путину показали машину, уже готовую к отправке в войска.

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