Татар-информ

2 июня 2019, 22:37

Здоровье и среда

Жители Нижнекамска могут избавиться от пагубных привычек благодаря двум проектам

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Здоровье и среда

Жители Нижнекамска могут избавиться от пагубных привычек благодаря двум проектам

Фото: ntr-24.ru

Справляться с пагубными привычками нижнекамцам помогают программы «Точка трезвости» и «12 шагов».

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). В наркологическом диспансере Нижнекамска эффективно реализуется два проекта, помогающие зависимым людям избавиться от наркотической и алкогольной зависимостей, – «Точка трезвости» и «12 шагов», передает «НТР 24».

Программа «12 шагов» включает курс реабилитации, который длится 42 дня, работу с психологами, трудотерапию, ежедневные лекции и самоанализ.

Проект, который реализуется сегодня практически во всех странах мира, приносит положительный результат. Один из тех, кто испытал это на себе – зависимый Руслан, который беспрерывно употреблял наркотики 19 лет. Он рассказал, что ранее его жизнь была похожа на ад, он испытывал постоянные ломки, влезал в долги, травмировал психику своих родных. Познакомившись с программой «12 шагов», он вернулся к полноценной жизни.

«Сначала я думал, что получу необходимую мне справку и уйду, но потом во мне что-то щелкнуло, и сейчас я остаюсь чистый и трезвый», – рассказал Руслан.

Справляться с пагубными привычками нижнекамцам помогает еще одна программа под названием «Точка трезвости». Ее участниками становятся зависимые родители, которые находятся на грани лишения прав на воспитание детей. Сейчас этот уникальный спецкурс проходят 16 человек – шесть жительниц Нижнекамска и десять женщин из других районов.

 

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