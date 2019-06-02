Добро и велосипеды: в казанском парке «Крылья Советов» детям вручили тысячный велосипед

(Казань, 2 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). Сегодня в казанском парке «Крылья Советов» состоялся общегородской праздник «Безопасное лето». Организаторами события выступили Союз велосипедистов РТ и социальная мастерская «Велодобро» при поддержке Фонда президентских грантов и проекта «Добрая Казань».

Мероприятие приурочено к двум важным датам начала лета – Международному дню защиты детей, который приходится на 1 июня, и Всемирному дню велосипедов, который отмечается 3 июня.

Проект поддержали сторонники партии «Единая Россия». В ходе мероприятия состоялось вручение тысячного по счету велосипеда в рамках проекта «Велодобро». Его вручила председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике, член фракции «Единая Россия» Светлана Захарова. Еще два велосипеда, подарки и призы передали сторонники партии «Единая Россия». Они также участвуют в оказании социальной помощи малообеспеченным гражданам.

Светлана Захарова поздравила детей и взрослых с началом лета и пожелала хороших каникул. При этом она заметила, что у «Единой России» много проектов, направленных на защиту прав детей. После чего и подарила тысячный велосипед.

«Это хорошо, что есть такой проект. Я сама в прошлом году долго не знала, куда отдать велосипед, ребенок уже вырос. В результате мы нашли нового хозяина. Хорошо, что есть такие организации, которым можно отдать велосипед. Самое главное, что они велосипеды ремонтируют, собирают и отдают нуждающимся семьям», – сказала Захарова.

Проект от социальной мастерской «Велодобро» начался летом 2018 года. За это время участники акции собрали тысячу велосипедов и более тысячи комплектующих к ним.

«Сегодня мы завершаем первый цикл нашего проекта. Мы собирали велосипеды разными способами, в том числе и на общегородских школьных конкурсах. 1 мая в Зеленодольске прошел велозаезд. Там мы собрали велосипеды у всех, кто сдавал их, отремонтировали их в Казани и отправили обратно в Зеленодольск, чтобы раздать тем семьям, которые в них нуждаются», – отметила PR-специалист проекта «Велодобро» Анна Дорофеева.

В ходе сегодняшнего мероприятия для детей провели мастер-класс по ремонту велосипедов. Кроме того, состоялись интерактивные игры от добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт». В ходе игры «Панда» дети закрепили правила поведения в природной среде и освоили навыки ориентации на местности.

Приведенный в порядок активистами велосипеды были розданы многодетным и малообеспеченным семьям.

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