Ученые установили необходимую для долгой жизни продолжительность отдыха

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Для сохранения здоровья и долгой жизни необходимо не менее трех недель отпуска в течение года. К такому выводу пришли исследователи из американского Университета штата Огайо, передает РИА Новости.

Их коллеги из Калифорнийского университета и Школы медицины при нью-йоркском госпитале Маунт-Синай определили, что даже кратковременный отдых положительно сказывается на самочувствии.

В течение года медики наблюдали за состоянием здоровья нескольких десятков женщин в возрасте от 30 до 60 лет, которых по шесть дней отдыхали на одном из курортов Калифорнии.

У участниц эксперимента не только снизился уровень тревоги и стресса, но и изменилась активность генов, ответственных за иммунитет. Кроме того, у них сократилось число биомаркеров, связанных со старением.

При этом ученые из Университета Хельсинки выяснили, что отдых продолжительностью менее трех недель в год негативно сказывается на здоровье.

Анализ данных о здоровье тысячи мужчин, относящихся к группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, показал, что одних занятий спортом, правильного питания и регулярных медосмотров недостаточно. Оказалось, что отдыхавшие менее трех недель ежегодно умирали на 37% чаще.

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