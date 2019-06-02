(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). В Татарстане задержали мужчину, который украл из мечети ящик для пожертвований с крупной суммой, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Ночью в Апастовском районе мужчина взломал навесной замок, проник в мечеть и украл ящик для пожертвований. Полицейским потребовалось менее суток, чтобы установить и задержать злоумышленника», – рассказали в полиции.

В процессе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 41-летнего мужчину, ранее судимого за кражу. У него изъяли 95 тысяч рублей, а также телефон, который он успел купить на похищенные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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