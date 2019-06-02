Татар-информ

2 июня 2019, 15:01

Происшествия

Аферисты выманили у пожилых татарстанцев более 165 тысяч рублей

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Происшествия

Аферисты выманили у пожилых татарстанцев более 165 тысяч рублей

От рук злоумышленников пострадали пенсионерки в возрасте 67 и 79 лет.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Аферисты выманили у пожилых татарстанцев более 165 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Так, в минувшую пятницу в полицию Нижнекамска обратилась 79-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестные позвонили, представились сотрудниками Пенсионного фонда и убедили ее, что женщине нужно оплатить штраф, чтобы не лишиться пенсии.

«Пенсионерка перечислила аферистам 84 тысячи рублей. Вскоре она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Правоохранители выяснили, что злоумышленники орудовали из Москвы, – рассказали в МВД.

В Нурлатском районе 67-летняя женщина передала мошенникам реквизиты своей карты, пытаясь купить товар в Интернете. В результате аферисты списали со счета женщины 85 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

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