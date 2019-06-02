Татар-информ

2 июня 2019, 11:50

ОбществоЗдоровье и среда

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки денге в Таиланде

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ОбществоЗдоровье и среда

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки денге в Таиланде

За последние две недели в королевстве зарегистрирована 21 тыс. случаев заболевания.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Роспотребнадзор проинформировал российских туристов о вспышке лихорадки денге в Таиланде. Сообщение размещено на сайте ведомства.

С начала года в центре и на юге Таиланда зафиксировано более 30 тыс. случаев заболевания, из которых около 21 тыс. – за последние две недели. При этом 90 человек из числа заболевших умерли. Рост заболеваемости связан с началом сезона муссонов и сильной жарой, отмечается в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали в целях защиты от укусов насекомых носить одежду, максимально закрывающую части тела, применять репелленты и инсектициды, в помещениях обязательно закрывать сетками окна и двери. После поездки в случае ухудшения состояния здоровья следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте путешествия.

Лихорадка денге сопровождающееся повышением температуры, болью в мышцах и суставах, сыпью, тошнотой и бессонницей. Заболевание вызывается вирусами, основными его переносчиками являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчиков больной человек не представляет эпидемиологической опасности.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Роспотребнадзор предупредил россиян об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции.

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